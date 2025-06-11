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Амнистия сэкономит бюджету Казахстана около 5 млрд тенге в год

Сегодня, 11:57
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
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Фото: BAQ.KZ

Мажилис принял закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", направленный на гуманизацию уголовной политики. В кулуарах депутат Абзал Куспан озвучил предварительные расчёты возможной экономии бюджетных средств в связи с освобождением части осуждённых, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Ежедневно на содержание одного осуждённого в 2025 году предусмотрено 2900 тенге. Поскольку амнистия охватит порядка 15 тысяч человек, из которых около 4100 будут освобождены из мест лишения свободы, то ожидается экономия примерно в 5 миллиардов тенге в год", – отметил депутат.

По его словам, речь идёт о предварительных оценках.

Ранее МВД и Гепрокуратура заявляли, что амнистия не приведёт к росту преступности в стране.

Также стало известно, что преступления в транспортной сфере не попали под амнистию.

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