Мажилис принял закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", направленный на гуманизацию уголовной политики. В кулуарах депутат Абзал Куспан озвучил предварительные расчёты возможной экономии бюджетных средств в связи с освобождением части осуждённых, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Ежедневно на содержание одного осуждённого в 2025 году предусмотрено 2900 тенге. Поскольку амнистия охватит порядка 15 тысяч человек, из которых около 4100 будут освобождены из мест лишения свободы, то ожидается экономия примерно в 5 миллиардов тенге в год", – отметил депутат.

По его словам, речь идёт о предварительных оценках.

Ранее МВД и Гепрокуратура заявляли, что амнистия не приведёт к росту преступности в стране.

Также стало известно, что преступления в транспортной сфере не попали под амнистию.