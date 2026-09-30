151,5 млн тенге выделили на овец и КРС: часть средств оказалась похищена

В Кызылординской области расследовали дело о хищении средств, выделенных на развитие мясного животноводства. По данным Агентства по финансовому мониторингу, из проекта стоимостью 311 млн тенге могли незаконно вывести 60 млн тенге.

Как сообщили в АФМ, в 2021 году при участии АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур» было создано совместное предприятие ТОО «Сыздык Ата».

Проект предусматривал развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанакорганского района мясной продукцией. Общая его стоимость составляла 311 млн тенге.

СПК «Байконур» внесла в уставный капитал предприятия 151,5 млн тенге. На эти средства планировалось приобрести 1 600 овец, 130 голов крупного рогатого скота и оборудование для упаковки мяса.

По версии следствия, после приобретения скота руководитель ТОО организовал схему вывода части средств.

«В общей сложности 60 млн тенге незаконно перечислены на подконтрольные подозреваемому счета ИП «Нурай» и ИП «Абылайхан» и обналичены», – сообщили в АФМ.

Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда на два принадлежащих ему автомобиля наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд. Иные подробности следствия в ведомстве не раскрывают.

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