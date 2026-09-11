Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области расследует уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице. Речь идет о 223 млн тенге. Как сообщили в АФМ, в 2025 году Управление здравоохранения Мангистауской области обратилось в АО НК «КазМунайГаз» с просьбой оказать спонсорскую помощь для открытия ожогового отделения в Жанаозене. На реализацию проекта было выделено 223 млн тенге, которые АО «ОзенМунайГаз» перечислило общественному фонду «Жарылқау».

Вместо восьми видов оборудования закупили две кровати

Изначально проект предусматривал приобретение восьми видов медицинского оборудования, а также обучение специалистов.

Однако впоследствии условия проекта были изменены. Вместо комплексного оснащения ожогового отделения общественный фонд, городская больница и ТОО «AKBS Invest» заключили трехсторонний договор на приобретение только двух противоожоговых кроватей общей стоимостью 210 млн тенге.

При этом, по данным АФМ, закупка была проведена в обход требований законодательства, согласно которым медицинское оборудование такой стоимости должно приобретаться через Единого дистрибьютора.

На оборудование потратили 92 млн тенге

По версии следствия, к противоправной схеме могут быть причастны заместитель директора городской больницы, руководитель общественного фонда «Жарылқау», бывший заместитель акима Жанаозена и поставщик.

Фактически на приобретение оборудования было направлено 92 млн тенге. Оставшаяся сумма, согласно материалам расследования, была обналичена через аффилированные предприятия и распределена между участниками схемы.

Кроме того, представитель ТОО «AKBS Invest», по данным следствия, на полученные преступные доходы приобрел квартиру в Астане, оформив ее на третьих лиц.

В отношении бывшего заместителя акима Жанаозена расследуется уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса РК – злоупотребление должностными полномочиями.

Кого арестовали

В настоящее время трое подозреваемых помещены под стражу.

С санкции суда на их имущество наложен арест. В перечень арестованного имущества вошли две квартиры, два жилых дома и автомобиль.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее мы сообщали, что бухгалтер детсада 5 лет перечисляла себе дополнительные выплаты.

Общая сумма незаконных выплат превысила 30 млн тенге.

По данному факту прокуратура Сырымского района начала досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан – хищение в особо крупном размере.

Для дальнейшего расследования уголовное дело направлено в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области.

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