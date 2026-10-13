16 ножевых: в Семее вынесли приговор по делу о гибели Дильназ Жумагуловой

20-летний житель села Бородулиха Абайской области Алдияр Карымсаков признан виновным в убийстве 20-летней Дильназ Жумагуловой. 13 октября суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Родители погибшей настаивали на более тяжкой квалификации – убийстве с особой жестокостью. Сейчас они решают, будут ли обжаловать приговор. На момент публикации он не вступил в законную силу.

14 лет лишения свободы

В зале суда в день оглашения приговора было напряженно. Для родителей Дильназ это заседание стало итогом нескольких месяцев ожидания решения суда.

Родители девушки – Сабыржан Темирхан и Динара Атаева – внимательно выслушали приговор, а после его оглашения рассказали, что, возможно, будут добиваться другой правовой оценки произошедшего.

Подсудимый – 20-летний, ранее не судимый, не работающий житель села Бородулиха Абайской области Алдияр Карымсаков. Он имеет незаконченное высшее образование.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК «Убийство».

«Признать виновным в совершении преступления по статье 99 части 1 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», – огласил судья по делу, председатель СМУС Нияз Хасенбаев.

Суд также постановил зачесть в срок наказания время содержания Карымсакова под стражей – с 17 июля 2026 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в учреждении средней безопасности.

Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня вступления приговора в законную силу.

20 млн тенге компенсации морального вреда

Гражданский иск родителей погибшей суд удовлетворил частично.

С Карымсакова в пользу родителей Дильназ постановлено взыскать 20 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, 1 млн 169,6 тыс. тенге материального ущерба и 500 тыс. тенге представительских расходов.

Именно наличие признаков особой жестокости родители считали принципиальным обстоятельством дела. В ходе процесса они неоднократно заявляли, что не согласны с квалификацией по части 1 статьи 99.

Суд, в свою очередь, указал, что вина подсудимого подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

«Виновность ваша доказана собранными органами досудебного расследования материалами и исследованными во время судебного следствия. О незаконных действиях со стороны сотрудников полиции вы не заявляли. Ваши показания согласуются частично с заключением судебно-медицинской и судебно-психологической экспертиз, с заключениями специалистов», – пояснил судья осужденному после оглашения приговора.

В ходе рассмотрения дела поступило несколько ходатайств о проведении дополнительных исследований. Суд в их удовлетворении отказал.

По словам судьи, первоначальные исследования были проведены без нарушений законодательства, а специалисты дали ответы на поставленные перед ними вопросы. Поэтому оснований для назначения повторных экспертиз суд не усмотрел.

Суд также не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

Карымсаков признал вину частично. Однако по ряду повреждений, указанных в материалах дела, он не согласился с предъявленной ему версией. В связи с этим суд не усмотрел в его действиях чистосердечного раскаяния.

Родители настаивали на другой квалификации

До оглашения решения стороны уже знали, что речь идет о части 1 статьи 99 УК. Именно эта квалификация оставалась одним из главных спорных вопросов для родителей Дильназ на протяжении всего процесса.

По части 1 статьи 99 предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. Прокурор просил назначить Карымсакову 14 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Претензии родителей связаны прежде всего не с назначенным сроком, а с квалификацией преступления. Ранее они настаивали, чтобы действия подсудимого были квалифицированы по части 2 статьи 99 УК – как убийство, совершенное с особой жестокостью.

Отец погибшей девушки Сабыржан Темирхан после оглашения приговора заявил, что к назначенному сроку претензий не имеет, однако с квалификацией преступления по-прежнему не согласен.

«Я по-прежнему считаю, что он жестоко поступил. Человека оглушили сзади, исподтишка, потом волочили, она боролась за жизнь. В двух местах были следы борьбы. Потом он еще раз нанес ножевые удары. Вы не видели, в каком состоянии он ее оставил», – сказал отец.

Почему журналистов не допустили к судебному следствию

Судебное разбирательство по делу началось 28 сентября. При этом представители СМИ не присутствовали на судебном следствии.

Родители Дильназ с самого начала настаивали на открытом рассмотрении дела и просили допустить журналистов в зал. Однако суд ограничил доступ СМИ на время судебного следствия.

Как ранее сообщал BAQ.KZ, такое решение было принято после обсуждения вопроса об участии прессы.

Прокурор и сторона защиты выступили за ограничение доступа журналистов. В частности, прокурор ссылался на возможное оглашение сведений интимного характера, связанных с отношениями между подсудимым и погибшей. Защита также возражала против присутствия СМИ, указывая на возможный моральный вред для родственников подсудимого.

Судья постановил ограничить присутствие представителей СМИ во время судебного следствия, а о дате оглашения приговора пресс-служба должна была сообщить отдельно.

Что произошло 13 июля

Дильназ Жумагулова погибла 13 июля. Ей было 20 лет.

Подсудимый Алдияр Карымсаков был ее односельчанином. По словам родственников погибшей, молодые люди ранее состояли в отношениях и учились в одной школе в параллельных классах.

Согласно обвинительному акту, оглашенному в начале судебного процесса, ночью 13 июля девушка назначила молодому человеку встречу. Между ними произошел конфликт.

По версии стороны обвинения, после этого Карымсаков нанес Дильназ множественные ножевые ранения, а также два удара тупым предметом.

В обвинительном акте указывалось, что одно из ранений пришлось в область шеи и повредило левую сонную артерию. После этого, согласно версии обвинения, подсудимый нанес удары в область головы и продолжил наносить ножевые ранения.

В документе также говорилось, что после произошедшего тело девушки было перемещено и оставлено на грунтовой дороге.

Эти обстоятельства были изложены в обвинительном акте и являлись версией стороны обвинения. В дальнейшем суд исследовал представленные доказательства и дал им правовую оценку.

Родители погибшей с самого начала не соглашались с тем, что произошедшее следует квалифицировать только по части 1 статьи 99 УК.

Они также неоднократно обращались в СМИ, добиваясь внимания к расследованию и судебному процессу.

После оглашения приговора семья решает, будет ли подавать апелляцию.

«Дальше будем разбираться и думать, возможно, и подадим на апелляцию», – сказал Сабыржан Темирхан.

На момент подготовки материала семья погибшей окончательного решения не приняла.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.