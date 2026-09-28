Закрытый суд без СМИ и 16 ножевых ранений: что известно о деле Дильназ Жумагуловой

28 сентября в Семее начался суд по делу о гибели 20-летней Дильназ Жумагуловой. Родители девушки настаивают на открытом процессе и участии СМИ, однако во время судебного следствия журналистам ограничили доступ в зал. До удаления представителей СМИ корреспондент BAQ.KZ присутствовал на заседании, где был оглашен обвинительный акт, и поговорил с потерпевшей стороной.

Дильназ Жумагулова скончалась 13 июля от множественных ножевых ранений.

На скамье подсудимых – ее односельчанин, с которым, по словам родных погибшей, девушка ранее состояла в отношениях. Они учились в одной школе в параллельных классах.

По данным полиции, между девушкой и молодым человеком произошел конфликт. Ранее BAQ.KZ сообщал об обстоятельствах произошедшего.

Расследование проводилось по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса – «Убийство».

Однако родители погибшей – Динара Атаева и Сабыржан Темиржан – настаивают на переквалификации обвинения на часть 2 статьи 99 УК. По их мнению, действия подсудимого следует квалифицировать как убийство, совершенное с особой жестокостью.

Свою позицию родители Дильназ повторили и в суде.

«Наша дочь погибла от рук своего бывшего парня. Считаю, что заявленная статья необъективна. Мы просили часть 2 статьи 99. Но почему-то посчитали, что особой жестокости в отношении нашего единственного ребенка не было совершено. Человек хладнокровно нанес ножевые ранения и страшные черепно-мозговые травмы. Бросил около дороги, пошел домой и лег спать. Мы ждем переквалификации. Если этого не будет, то мы дойдем до Верховного суда. У нас была единственная дочь, которая пострадала только потому, что якобы она сказала лишнее или вела себя не так», – заявила мать погибшей девушки Динара Атаева.

Изложенные в цитате обстоятельства отражают позицию потерпевшей стороны. Окончательную правовую оценку произошедшему предстоит дать суду.

Почему журналистам ограничили доступ к процессу

Вопрос об участии СМИ возник в самом начале заседания. Отдельно обсуждалось присутствие журналистов во время судебного следствия. Прокурор и сторона защиты выступили за ограничение доступа представителей СМИ и привели свои доводы.

«Прокурор считает необходимым ограничить СМИ на время судебного разбирательства – либо до судебных прений, либо до оглашения приговора. Мы видим, что подсудимый и погибшая были в дружеских отношениях. Возможно, при рассмотрении прозвучит какая-то информация, которая содержит сведения интимного характера. Ограничить доступ СМИ», – пояснил свою позицию прокурор.

Сторона защиты также выступила за ограничение присутствия СМИ. По мнению адвоката подсудимого, освещение процесса может нанести моральный вред семье и привести к травле младших родственников обвиняемого.

Между тем родители и родные погибшей Дильназ Жумагуловой настаивают на освещении хода судебного разбирательства.

«Мы очень хотели, чтобы участвовала пресса. Чтобы все было объективно и прозрачно. На всех процессах, а не только на оглашении приговора. Но по непонятной причине суд нам в этом отказал», – сообщила мать погибшей Динара Атаева.

Фото: Альбина Халел

Решение по этому вопросу принял судья. Он ограничил представителям СМИ доступ на судебный процесс во время судебного следствия.

«Суд на месте постановил во время судебного следствия ограничить доступ представителям СМИ на судебный процесс. Пресс-служба заранее сообщит вам об оглашении приговора», – заявил судья Нияз Хасенбаев.

Что стало известно из обвинительного акта

Перед тем как покинуть зал заседаний, журналистам удалось услышать обвинительный акт, который был оглашен до начала судебного следствия в открытом режиме. Это позволило узнать некоторые подробности дела.

Важно отметить, что изложенные в обвинительном акте обстоятельства являются версией стороны обвинения. Суду еще предстоит исследовать доказательства и дать им правовую оценку.

Как следует из оглашенного прокурором обвинительного акта, девушка назначила молодому человеку встречу в начале первого часа ночи 13 июля. После непродолжительного разговора между ними возник конфликт. По версии обвинения, после этого девушке были нанесены 16 ножевых ранений и два удара тупым предметом.

«Первый удар пришелся лезвием клинка в область шеи. Колото-резаное ранение повредило левую сонную артерию. От этого Жумагулова слегка присела. Опасаясь, что она начнет кричать и звать на помощь и тем самым воспрепятствует реализации плана, с целью подавления сопротивления и оглушения последней основанием рукояти складного ножа со значительной силой нанес два удара в область теменной и затылочной кости справа. От полученных травм она упала лицом вниз», – зачитал прокурор.

Фото: Альбина Халел

Далее, согласно обвинительному акту, подсудимый, пытаясь довести свой преступный умысел до конца, острием клинка складного ножа нанес девушке порядка десяти колото-резаных ранений в область затылочной части головы, задней части шеи, правого плечевого сустава и лопаточной кости.

«От многочисленных телесных повреждений в жизненно важных органах Жумагулова потеряла сознание. В это время, будучи уверенным, что Жумагулова скончалась, с целью сокрытия преступных действий он решил спрятать ее тело в безлюдном месте на окраине села Бородулиха. Он перевернул на спину тело Жумагуловой, которая на тот момент не подавала признаков жизни, и, подойдя со стороны головы и подхватив под мышки, стал волоком оттаскивать ее в сторону окраины села. Пройдя несколько метров, почувствовал усталость и положил тело на землю. Пытаясь довести свой прежний преступный умысел до конца, стремясь к обязательному наступлению смерти, он нанес четыре удара острием клинка в область головы, плеча, руки. Он оставил тело на грунтовой дороге между домами и скрылся с места преступления», – заключил прокурор.

Что рассказала мать Дильназ

Подсудимый учился на факультете физической культуры одного из университетов Семея. Он окончил второй курс и этой осенью должен был продолжить обучение.

Дильназ училась по специальности «учитель истории и географии».

По словам матери Дильназ, девушка каждый день выходила гулять по вечерам с друзьями и одноклассниками. Динара Атаева знала, с кем общается ее дочь, поэтому такого исхода в разгар каникул не ожидала.

Фото: Альбина Халел

Кроме того, она рассказала, что родители подсудимого подали заявление в районный отдел полиции на нее и ее мужа. По словам Динары Атаевой, заявление связано с распространением информации из материалов досудебного расследования.

«Однажды его мама написала мне и сказала, что хочет подойти. Я сказала, что в деревне все знают, где мы живем. И для этого необязательно созваниваться: кто хотел сказать соболезнования – все пришли. Помощь никакую не предлагали и не оказывали. С их стороны ничего не было. Но в начале сентября они написали на нас с мужем заявление, оно поступило в РОВД. Якобы за распространение материалов досудебного расследования. Это было в начале сентября», – заявила Динара Атаева.

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Это заявление матери погибшей. Позиция второй стороны по данному эпизоду еще не была представлена.

Напомним, после гибели дочери родители неоднократно обращались в СМИ и интернет-ресурсы, добиваясь общественного внимания к расследованию дела.

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