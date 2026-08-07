Первый день международного фестиваля Comic Con Astana 2026 установил новый рекорд посещаемости. Его гостями стали около 16 тысяч человек – это самый высокий показатель первого дня за всю историю проведения мероприятия.

Фестиваль подтвердил статус одного из крупнейших событий гик-культуры Центральной Азии, объединив поклонников кино, комиксов, игр, косплея и современных технологий.

Почему фестиваль собрал рекорд

С самого утра площадки Comic Con Astana были заполнены гостями. Одновременно работали главная сцена, тематические зоны, игровые пространства и интерактивные площадки.

Посетителей ждали концерты, танцевальные шоу, конкурсы, презентации, встречи с приглашенными звездами и другие развлекательные программы.

Какие звезды приехали

Главными хедлайнерами Comic Con Astana 2026 стали известные актеры Николай Костер-Вальдау, Пол Андерсон, Иньяки Годой и Таз Скайлар.

В первый день фестиваля состоялись пресс-конференция и автограф-сессия с Николаем Костер-Вальдау. Встреча вызвала большой интерес среди поклонников.

Во время общения с журналистами актер рассказал, что впервые посетил Астану и был впечатлен масштабом фестиваля, теплым приемом и гостеприимством жителей столицы.

Также Николай Костер-Вальдау поделился впечатлениями от Казахстана. Он отметил, что за короткое время успел попробовать множество мясных блюд, посетить традиционную казахскую баню и побывать у монумента «Байтерек», где загадал желание.

Что увидели гости фестиваля

Посетители смогли познакомиться с игровыми новинками, современными технологиями, принять участие в мастер-классах и посетить фестивальный маркет с тематической продукцией.

Особый интерес вызвали игровые зоны, где гости могли протестировать новые проекты игровой индустрии и принять участие в интерактивных активностях.

Что показали косплееры

Одним из самых ярких событий первого дня стал традиционный конкурс косплея.

На площадках фестиваля появились десятки персонажей из популярных фильмов, сериалов, аниме, комиксов и видеоигр.

Многие участники самостоятельно создавали костюмы, демонстрируя высокий уровень мастерства, внимание к деталям и творческий подход.

Кто еще стал участником фестиваля

Почетными гостями Comic Con Astana стали известные косплееры Kamui Cosplay, Leon Chiro и Elizabeth Rage.

В течение всех дней фестиваля посетители также смогут встретиться с популярными блогерами и контент-мейкерами, среди которых SuperCrastan (Даня Крастер), Jane Kravitz, Karrambaby, Dobryak, Dalbek, FixEye, Nowkie, Егор Шкред, Кирилл Соеров, Domer Grief и Ten Yujin.

Сколько стран объединил Comic Con

В этом году фестиваль собрал гостей, участников и специальных приглашенных более чем из 20 стран мира.

Comic Con Astana 2026 продолжит работу до 9 августа. В программе следующих дней – встречи с мировыми звездами кино и косплея, автограф-сессии, шоу-программы, конкурсы и другие мероприятия.

Ранее мы сообщали, что звезды «Игры престолов» и One Piece приедут в Астану на Comic Con-2026.

Гостей фестиваля также ждут встречи с популярными блогерами, авторами контента и представителями мировой косплей-сцены. Среди специальных гостей – известный косплей-дуэт Kamui Cosplay из Германии, YouTube-блогер и автор инженерных проектов SuperCrastan, создатели популярных видеоканалов Jane Kravitz, Karrambaby, Dobryak и казахстанский блогер Dalbek.

Главным испытанием для участников станет международный конкурс косплея. В этом году его призовой фонд составит 20 миллионов тенге – один из самых крупных в регионе.

За пять лет Comic Con Astana превратился в крупнейший фестиваль современной поп-культуры в Центральной Азии. В разные годы его сцену разделяли такие мировые звезды, как Мадс Миккельсен, Энди Серкис, Майкл Рукер и другие известные актеры.

Как Comic Con проходил в прошлом году, можно посмотреть по ссылкам ниже: