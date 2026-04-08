В Казахстане продолжается реализация программы адресной социальной помощи (АСП). По данным на 1 апреля 2026 года, поддержку получили 167,4 тыс. человек из 31,1 тыс. семей, передает BAQ.kz.

Общий объем назначенной адресной социальной помощи составил 7,9 млрд тенге, сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения РК. В целом на 2026 год на эти цели предусмотрено 62,7 млрд тенге.

В ведомстве подчеркнули, что «основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости».

Программа предусматривает несколько направлений поддержки. В частности, социальная помощь назначается ежеквартально гражданам, чей доход ниже черты бедности.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты детям из малообеспеченных семей. «На 1 апреля дополнительная выплата назначена 51,7 тыс. детям дошкольного возраста на сумму 942,1 млн тенге», — отметили в министерстве.

Также АСП включает меры по содействию занятости. Получатели могут рассчитывать на трудоустройство, получение грантов на открытие собственного дела, а также прохождение курсов повышения квалификации.

Подать заявление на получение помощи можно через карьерные центры, акиматы по месту жительства или онлайн через портал egov.kz.

Напомним, по данным Минтруда, на 1 ноября 2025 года адресная социальная помощь (АСП) была назначена 285,1 тыс. граждан из 53 тыс. семей. Общий объем выплаченных средств составил 27,1 млрд тенге. В 2025 году на финансирование АСП было предусмотрено 98,4 млрд тенге.

Читайте также: Соцпомощь только для нуждающихся казахстанцев: кто останется без поддержки