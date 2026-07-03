17 участков в водоохранной зоне Алматы вернули государству

В Алматы продолжается работа по возврату земельных участков, оформленных с нарушением законодательства.

По решению суда в государственную собственность возвращены 17 земельных участков общей площадью более 7,7 га. Они расположены в водоохранной зоне реки Бекенбай в микрорайоне Музтау Медеуского района.

Как сообщили в уполномоченных органах, в ходе проверки были выявлены нарушения при оформлении кадастровых документов. После неисполнения предписания Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд, который удовлетворил иск в полном объеме.

Возврат земель позволит обеспечить соблюдение требований законодательства и сохранить водоохранную зону. Работа по выявлению и возврату незаконно оформленных участков в Алматы продолжается.

Ранее участок за 870 млн тенге изъяли в приаэродромной зоне в Мангистау.

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