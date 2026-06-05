"Қазақ энциклопедиясы" вернули государству из частного владения

В Алматы государству возвращена 100% доля ТОО "Қазақ энциклопедиясы", ранее выведенная из государственной собственности.

Как сообщили в прокуратуре города, в 2015 году предприятие было незаконно приватизировано частной компанией. Позднее активы, включая здание площадью более 2 108 квадратных метров и земельный участок в Ауэзовском районе, были отчуждены.

Также установлено, что имущество находилось во владении компании, связанной с экс-министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы.

Для защиты имущественных интересов государства прокуратура Ауэзовского района обратилась в суд с иском о признании приватизации и последующих сделок недействительными.

Кассационный суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. В результате актив стоимостью 1,3 млрд тенге подлежит возврату в государственную собственность.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении средств в Метрополитен Алматы, а по итогам кассации в бюджет возвращены миллионы тенге.

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