"Қазақ энциклопедиясы" вернули государству из частного владения
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В Алматы государству возвращена 100% доля ТОО "Қазақ энциклопедиясы", ранее выведенная из государственной собственности.
Как сообщили в прокуратуре города, в 2015 году предприятие было незаконно приватизировано частной компанией. Позднее активы, включая здание площадью более 2 108 квадратных метров и земельный участок в Ауэзовском районе, были отчуждены.
Также установлено, что имущество находилось во владении компании, связанной с экс-министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы.
Для защиты имущественных интересов государства прокуратура Ауэзовского района обратилась в суд с иском о признании приватизации и последующих сделок недействительными.
Кассационный суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. В результате актив стоимостью 1,3 млрд тенге подлежит возврату в государственную собственность.
Ранее суд вынес приговор по делу о хищении средств в Метрополитен Алматы, а по итогам кассации в бюджет возвращены миллионы тенге.
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