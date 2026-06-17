18-летнего парня отправили за решетку в Караганде

Карагандинский суд вынес приговор 18-летнему жителю региона.

Молодого человека признали виновным в участии в незаконном обороте наркотиков в роли наркокурьера и приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

По данным полиции, задержание произошло в начале сентября прошлого года, когда ему было 17 лет. Его остановили с поличным – при нем обнаружили 23 свертка с синтетическими наркотиками общим весом 8,3 грамма. Также у него изъяли мобильный телефон, в котором нашли переписку с предполагаемым "куратором". Эти данные подтвердили его участие в преступной схеме.

На время следствия подросток находился под домашним арестом. Однако суд, рассмотрев все материалы дела, назначил ему реальное лишение свободы.

В ведомстве напомнили, что незаконный оборот наркотиков является тяжким преступлением и влечет строгую уголовную ответственность, особенно если в такие схемы вовлекаются несовершеннолетние.

Правоохранители также призывают родителей внимательнее следить за досугом и окружением детей, чтобы предотвратить вовлечение их в противоправную деятельность.

Ранее в Жетысу осудили подростка, работавшего наркозакладчиком.

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