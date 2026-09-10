19 тонн говядины из Беларуси не пропустили транзитом через Казахстан

На ветеринарном контрольном посту «Сырым» в Западно-Казахстанской области остановили две крупные партии продукции общим весом 107 тонн. Грузы не пропустили из-за нарушений ветеринарных требований, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

В одном случае речь шла о 88 тоннах пшеничных отрубей, которые везли из Чеченской Республики в Туркестанскую область и Шымкент.

При досмотре выяснилось, что у груза отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы и маркировка. Кроме того, продукция не прошла требуемую термическую обработку.

19 тонн мяса не пропустили транзитом в Ташкент

Во втором случае инспекторы остановили транзит 19 тонн бескостной говядины и мясных полуфабрикатов из Минской области Беларуси в Ташкент.

В Минсельхозе пояснили, что с 24 февраля 2026 года в Казахстане действуют временные ограничения на ввоз и транзит соответствующей продукции через отдельные регионы России из-за неблагополучной эпизоотической ситуации.

Обе партии – все 107 тонн – вернули в пункты отправления. В отношении перевозчиков составили административные протоколы по статье 406 КоАП РК и назначили штрафы.

С начала года выявили 230 нарушений

Всего с начала 2026 года на посту «Сырым» зафиксировали 230 нарушений ветеринарного законодательства. Столько же транспортных средств отправили обратно.

По итогам проверок составлено 100 административных протоколов, общая сумма штрафов достигла 8,9 млн тенге.

В Минсельхозе напомнили перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости соблюдать ветеринарно-санитарные требования и правильно оформлять сопроводительные документы.

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