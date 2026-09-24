21 турбина и 50 млрд тенге инвестиций: новую ВЭС запустили под Карагандой

В Осакаровском районе Карагандинской области начала работу первая в регионе ветроэлектростанция. На объекте установлена 21 ветровая турбина, общая мощность станции составляет 150 МВт. В проект инвестировали 50 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Строительством ВЭС занималась компания «Гиперборея». После запуска станции здесь создано 20 постоянных рабочих мест. По словам генерального директора компании Дмитрия Зайцева, новая ВЭС относится к числу крупнейших ветровых электростанций Казахстана.

«В целом она способна покрыть объем потребления электроэнергии примерно десяти районов, сопоставимых с Осакаровским, а также порядка 40–50% потребления Караганды», – рассказал Дмитрий Зайцев.

Почему ВЭС построили в Осакаровском районе

Место для станции выбрали с учетом ветрового потенциала территории. По данным проведенных измерений, среднегодовая скорость ветра здесь составляет около 8,5 метра в секунду. Открытый рельеф и устойчивые ветры позволяют эффективно использовать ветровую генерацию.

На станции установлены турбины мощностью около 7,7 МВт каждая. Высота конструкций вместе с лопастями превышает 200 метров.

Работа оборудования контролируется централизованно с территории подстанции при помощи специального программного обеспечения. Вырабатываемая электроэнергия поступает в единую энергосистему Казахстана, откуда распределяется между регионами.

В регионе готовят новые проекты

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что проект позволит не только увеличить энергетические мощности, но и создать новые возможности для района.

«Важно, что вместе с новыми энергетическими мощностями мы получаем рабочие места, новые компетенции и возможности для местного бизнеса. И главное – на этом работа не заканчивается. У района есть хороший потенциал для дальнейшего развития ветроэнергетики», – сказал аким.

До сих пор возобновляемая энергетика региона была представлена в том числе пятью солнечными электростанциями. Теперь к ним добавилась ветровая генерация.

В Осакаровском районе уже реализуется еще один крупный проект ВЭС мощностью 500 МВт. На ней планируют установить 65 ветрогенераторов.

Кроме того, проекты ветроэлектростанций прорабатываются в Темиртау и Каркаралинском районе. Их заявленная мощность составляет 500 и 200 МВт соответственно.

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