В Казахстане планируется реализация крупного проекта в сфере «зелёной» энергетики — строительство ветроэлектростанции мощностью 500 МВт. Об этом сообщил директор департамента возобновляемых источников энергии Министерства энергетики РК Турар Алимжан в кулуарах регионального экологического саммита RES 2026 в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, проект будет реализован в Карагандинской области с привлечением инвестиций из Китай. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы до 2029 года.

«500-мегаваттная ветроэлектростанция будет построена в Карагандинской области. В ближайшие годы, до 2029 года, с привлечением инвестиций со стороны Китайской Народной Республики объект будет полностью завершён и введён в эксплуатацию», — отметил он.

Кроме того, в Павлодарской области рассматривается ещё более масштабный проект — строительство ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в рамках международных соглашений.

Вместе с тем, как подчеркнул спикер, оценить точное количество потребителей, которых смогут обеспечить такие объекты, сложно.

«Трудно привязать это к конкретному числу абонентов. Уровень потребления в регионах разный, к тому же выработка ветровых станций напрямую зависит от силы ветра: если ветер слабый — генерация ниже, если сильный — выше», — пояснил Алимжан.

Говоря о развитии «зелёной» энергетики, он отметил, что по итогам прошлого года её доля в энергобалансе Казахстана составила около 7,7%.

«К 2030 году мы должны довести этот показатель до 15%. В этом направлении уже реализуется ряд проектов, включая строительство 500-мегаваттной ветроэлектростанции», — сообщил представитель Минэнерго.

Отдельно он затронул вопрос водно-энергетического баланса в регионе. По его словам, для стран Центральной Азии сохраняется актуальность обмена ресурсами.

«Мы зависим от трансграничных вод. В регионе действует механизм: мы поставляем электроэнергию — нам предоставляют воду. Это взаимный процесс, который продолжается круглый год», — отметил он.

Также Казахстан совместно с Узбекистаном и Кыргызстаном планирует строительство крупного гидроэнергетического объекта — Камбар-Атинской ГЭС при участии международных финансовых институтов, включая Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.

«Этот проект позволит накапливать воду зимой и эффективно использовать её в летний период», — добавил спикер.

При этом Казахстан в целом обеспечивает себя электроэнергией.

«Страна в основном полностью покрывает внутренние потребности. Лишь в вечерние часы возможен небольшой импорт — в годовом выражении это порядка 3–4%», — заключил Алимжан.

Напомним, сегодня в Астане стартовал региональный экологический саммит RES 2026, где обсуждаются ключевые вызовы, связанные с изменением климата, водными ресурсами и устойчивым развитием.