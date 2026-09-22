В «КазАвтоЖоле» объяснили отсутствие ограждения на месте ДТП с Базарбеком
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Председатель правления «КазАвтоЖола» Дархан Иманашев прокомментировал вопрос о появлении скота на трассе, где произошло ДТП с участием бывшего депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека.
На брифинге в правительстве Иманашев сообщил, что специального ограждения от скота на этом участке нет, поскольку вдоль дороги расположены посевные поля. При этом на 369-м и 372-м километрах оборудованы переходы для животных и сельскохозяйственной техники.
«Этими переходами собственники домашних животных пользуются. Однако именно данное животное, которое оказалось на проезжей части, без контроля осталось. В связи с этим со своей стороны в рамках проекта все необходимые меры приняли», – сказал Дархан Иманашев.
Напомним, авария произошла в Рыскуловском районе Жамбылской области. По предварительным данным полиции, автомобиль Toyota совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Пострадавшего госпитализировали.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полиция проводит следственные мероприятия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что пострадавший мужчина 1989 года рождения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Пострадавшего выписали спустя месяц.
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