22 фехтовальщика из Казахстана выступят на чемпионате Азии в Индии
Чемпионат состоится с 19 по 24 июня.
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Международная федерация фехтования опубликовала список участников чемпионата Азии-2026 в Дели.
В предварительный состав сборной Казахстана вошли 22 спортсмена. Окончательная заявка ещё может измениться.
В соревнованиях по фехтованию на шпаге выступят Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Никита Жулинский, Кирилл Проходов, Владислава Андреева, Ирина Бакалдина, София Николайчук и Дарья Самоделкина.
В дисциплине сабля заявлены Артём Саркисян, Бакдаулет Куралбекулы, Жанат Набиев, Назарбай Саттархан, Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Кайша Жаныбек и Анастасия Гулик.
В фехтовании на рапире Казахстан представят Тамирлан Калиев, Галим Нурумов, Тимофей Семёнов, София Актаева, Алёна Гноева и Алина Искандерова.
Ранее сообщалось, что 150 дзюдоистов поборются в турнире в Актобе.
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