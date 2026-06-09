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22 фехтовальщика из Казахстана выступят на чемпионате Азии в Индии

Чемпионат состоится с 19 по 24 июня.

Сегодня 2026, 10:01
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НОК РК Сегодня 2026, 10:01
Сегодня 2026, 10:01
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Фото: НОК РК

Международная федерация фехтования опубликовала список участников чемпионата Азии-2026 в Дели.

В предварительный состав сборной Казахстана вошли 22 спортсмена. Окончательная заявка ещё может измениться.

В соревнованиях по фехтованию на шпаге выступят Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Никита Жулинский, Кирилл Проходов, Владислава Андреева, Ирина Бакалдина, София Николайчук и Дарья Самоделкина.

В дисциплине сабля заявлены Артём Саркисян, Бакдаулет Куралбекулы, Жанат Набиев, Назарбай Саттархан, Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Кайша Жаныбек и Анастасия Гулик.

В фехтовании на рапире Казахстан представят Тамирлан Калиев, Галим Нурумов, Тимофей Семёнов, София Актаева, Алёна Гноева и Алина Искандерова.

Ранее сообщалось, что 150 дзюдоистов поборются в турнире в Актобе.

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