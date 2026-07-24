Прокуратура Алматинской области совместно с полицией и органами государственных доходов продолжает борьбу с незаконной реализацией алкогольной продукции. Поводом для усиления контроля стал анализ криминогенной ситуации, который показал, что каждое третье преступление против личности совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Во время рейдов, проведенных 10 и 11 июля по инициативе прокуратуры, выявлено семь нарушений законодательства при продаже алкоголя.

На побережье Конаева пресечены три факта незаконной реализации алкогольной продукции в зонах отдыха. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, из незаконного оборота изъято более 1100 бутылок алкоголя.

Нетрезвые водители и распитие алкоголя

В ходе проверок также выявлен 51 факт распития алкогольных напитков в общественных местах.

Еще шесть водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам рейдов три торговых объекта лишены лицензий на реализацию алкогольной продукции.

240 торговых точек наказали с начала года

С начала 2026 года в Алматинской области проведено 60 рейдовых мероприятий.

По их итогам к административной ответственности привлечены 240 торговых объектов, из которых 14 лишены лицензий на продажу алкоголя.

В прокуратуре напомнили, что незаконная реализация алкогольной продукции влечет административную ответственность, включая крупные штрафы, конфискацию продукции и лишение лицензии.

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