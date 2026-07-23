С начала года в Усть-Каменогорске полицейские пресекли 34 факта незаконной реализации алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято 1 тонна 311 литров спиртосодержащей продукции, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, все нарушители привлечены к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и необходимых разрешительных документов.

Наибольшее количество нарушений выявлено на улице Аскартау. Здесь с начала года пресечено 16 фактов незаконной продажи алкоголя, а из оборота изъято 1 тонна 272 литра спиртосодержащей продукции.

После завершения процессуальных процедур вся изъятая продукция будет уничтожена в установленном законом порядке.

В полиции отметили, что профилактические рейды проводятся ежедневно. Для выявления нарушений используются патрули и система видеонаблюдения Центра оперативного управления.

Жителей региона призвали сообщать о фактах незаконной торговли алкоголем по телефону 102.

В 2025 году сотрудники полиции выявили 21 факт незаконной продажи алкоголя, из оборота было изъято 825 литров спиртосодержащей продукции. Годом ранее правоохранители пресекли 26 подобных нарушений, изъяв 650,5 литра алкоголя.

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