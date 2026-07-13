Театры Казахстана собрали рекордные 2,8 млн зрителей за сезон

Казахстанские театры подвели итоги сезона 2025-2026 годов. За этот период на сценах страны состоялось около 16 тысяч постановок, было представлено 410 премьер, а общее число зрителей превысило 2,8 млн человек.

Сезон отличился расширением театрального репертуара и появлением новых масштабных постановок. Среди заметных премьер – опера "Қыпшақ қызы Аппақ" в театре "Астана Опера", балет "Ұлы Жібек жолы" в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, кантата-балет "Кармина Бурана" в театре "Астана Балет", драма "Күй" по произведению Абиша Кекильбаева и спектакль "Господа Головлевы" в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова.

В течение сезона казахстанские театральные коллективы активно участвовали в гастрольных и фестивальных проектах. Всего было проведено 539 гастролей и участие в 191 театральном фестивале.

Отечественные театры также укрепили свои позиции на международной сцене. Театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова представил спектакль "Ұлпан" на фестивале "ART-ORDO" в Бишкеке, где получил награды в четырех номинациях, включая Гран-при.

Успешными стали выступления и других представителей казахстанской сцены. Вокальная группа "El Voice" театра "Астана Опера" завоевала Гран-при международного фестиваля "Солдатский конверт" в Ставрополе, а скрипач Багдат Абильханов стал лауреатом I премии конкурса GRAND ART EXPRESS-CHINA в Даляне.

Итоги сезона показали рост интереса зрителей к театральному искусству и развитие казахстанской сцены как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее сообщалось, что строительство нового драматического театра в Актобе завершат в 2027 году.

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