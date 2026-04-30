Мошенника, объявленного в розыск, нашли в России
Мужчину подозревают в обмане семи человек через фальшивые объявления о продаже автомобилей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве, экстрадировали из России для привлечения к уголовной ответственности, передает BAQ.kz.
По данным следствия, в 2023 году мужчина размещал в интернете заведомо ложные объявления о продаже иномарок.
Таким образом, по версии правоохранительных органов, он обманул как минимум семерых граждан и похитил их деньги.
После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В июле 2025 года его задержали на территории Белгородской области России.
Позже по запросу казахстанской стороны мужчину экстрадировали на Родину.
В настоящее время он водворён в следственный изолятор.
Что дальше
Расследование продолжается. В случае доказательства вины мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Усть-Каменогорске задержан мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в серии мошенничеств. Как сообщили в полиции, 48-летний подозреваемый разыскивался с 2022 года. По данным следствия, он использовал схемы, связанные с продажей автомобилей.
Читай также:
Мошеннический кредит не спишут автоматически: АРРФР объяснил, при каких условиях долг обнулят
«Вы выиграли»: как мошенники обманывают казахстанцев
Самое читаемое
- Рыбакина сократила отставание от Соболенко
- Скончалась общественный деятель и политик Бахыт Туменова
- Под Актобе нашли обломки беспилотника: момент взрыва попал на видео
- МИД Казахстана направил запрос ФРГ после сообщений о задержании казахстанца
- Сборная Казахстана завоевала бронзу на Азиатских пляжных играх