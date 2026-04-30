Гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве, экстрадировали из России для привлечения к уголовной ответственности, передает BAQ.kz.

По данным следствия, в 2023 году мужчина размещал в интернете заведомо ложные объявления о продаже иномарок.

Таким образом, по версии правоохранительных органов, он обманул как минимум семерых граждан и похитил их деньги.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В июле 2025 года его задержали на территории Белгородской области России.

Позже по запросу казахстанской стороны мужчину экстрадировали на Родину.

В настоящее время он водворён в следственный изолятор.

Что дальше

Расследование продолжается. В случае доказательства вины мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Усть-Каменогорске задержан мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в серии мошенничеств. Как сообщили в полиции, 48-летний подозреваемый разыскивался с 2022 года. По данным следствия, он использовал схемы, связанные с продажей автомобилей.

