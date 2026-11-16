30 лет в спецслужбе: что известно о новом главе КНБ Марате Ирменове

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Ирменова председателем Комитета национальной безопасности. Новый руководитель ведомства посвятил службе 30 лет, возглавлял территориальные подразделения КНБ в нескольких регионах страны и имеет звание генерал-майора национальной безопасности. Что известно о его карьере и профессиональном пути – в материале BAQ.KZ.

Соответствующий указ Глава государства подписал 16 ноября 2026 года. Марат Ирменов сменил на этом посту Ермека Сагимбаева, который возглавлял комитет с января 2022 года. До нового назначения Ирменов занимал должность заместителя председателя КНБ.

Что известно о Марате Ирменове

Марат Гатауллович Ирменов служит в органах национальной безопасности с 1996 года. Примечательно, что его первое образование не было связано с правоохранительной деятельностью.

В 1993 году он окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Позднее получил профильное образование: в 1996 году окончил Институт КНБ Республики Казахстан, а в 2000 году – Международную академию права и рынка.

Согласно официальной биографии на сайте КНБ, с 1996 по 2000 год Ирменов служил на оперативных должностях. Последующие 25 лет занимал руководящие посты в системе национальной безопасности.

В 2019 году указом Президента ему присвоили специальное звание генерал-майора национальной безопасности. Ирменов награжден орденом «Даңқ» II степени, государственными, ведомственными и юбилейными медалями. Также он является почетным сотрудником КНБ.

От Актобе до Алматы: где работал новый председатель КНБ

Значительная часть карьеры Марата Ирменова связана с руководством территориальными подразделениями Комитета национальной безопасности.

До 2016 года он занимал должность первого заместителя начальника Департамента КНБ по Алматы.

В июле 2016 года Ирменов возглавил Департамент КНБ по Актюбинской области. Назначение состоялось спустя месяц после вооруженных нападений в Актобе, произошедших 5 июня. До этого он работал в структуре алматинского департамента комитета.

В феврале 2020 года Ирменов получил новое назначение – стал начальником Департамента КНБ по Жамбылской области. Кадровые изменения произошли вскоре после массовых беспорядков в Кордайском районе.

Следующий этап его карьеры вновь был связан с Алматы. 13 января 2022 года Ирменова назначили руководителем городского департамента КНБ. Это произошло на фоне кадровых перестановок в силовых структурах страны в начале того года.

Информацию о назначении тогда официально подтвердили в пресс-службе КНБ.

Публичные выступления и работа со СМИ

Несмотря на специфику деятельности органов национальной безопасности, Марат Ирменов ранее выступал перед журналистами и комментировал проведение антитеррористических учений.

В частности, телеканал КТК в январе 2022 года отмечал, что Ирменов был одним из наиболее публичных представителей казахстанской спецслужбы. Как правило, именно он рассказывал журналистам о ходе контртеррористических учений.

При этом основная часть его профессиональной деятельности оставалась связана с оперативной и руководящей работой в подразделениях КНБ.

Как возглавил Комитет национальной безопасности

25 октября 2025 года распоряжением Президента Марат Ирменов был назначен заместителем председателя КНБ.

На этой должности он проработал чуть больше года. 16 ноября 2026 года указом Главы государства Ирменов возглавил Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

В тот же день Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством комитета, на котором представил нового председателя и обозначил основные задачи ведомства.

Как сообщила пресс-служба Акорды, Президент подчеркнул необходимость реформирования системы органов национальной безопасности, внедрения новых подходов и повышения эффективности работы.

Особое внимание поручено уделить реализации принципа «Закон и Порядок», защите национальных интересов в экономической сфере, противодействию коррупции и другим нарушениям законодательства.

Кроме того, Глава государства поставил задачи по совершенствованию кадровой политики, предупреждению угроз социально-экономической стабильности и профилактике коррупционных рисков, в том числе при реализации приоритетных государственных программ.

Марат Ирменов возглавил КНБ после тридцати лет службы в органах национальной безопасности, пройдя путь от оперативного сотрудника до руководителя территориальных подразделений, заместителя председателя и главы ведомства.