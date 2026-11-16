КНБ ждут перемены: Токаев поставил задачи новому главе спецслужбы
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Комитет национальной безопасности Казахстана ждут изменения. Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал пересмотреть подходы к работе спецслужбы, повысить её эффективность и уделить особое внимание защите экономических интересов страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Эти задачи Глава государства поставил на совещании с руководством КНБ, где представил нового председателя ведомства Марата Ирменова.
Президент подчеркнул, что система органов национальной безопасности нуждается в реформировании. По его словам, необходимо выработать новые подходы к выполнению поставленных задач и повысить результативность работы ведомства.
Одним из главных приоритетов Токаев обозначил реализацию принципа «Закон и Порядок». Особое внимание КНБ предстоит уделять защите национальных интересов в экономической сфере, противодействию коррупции и другим нарушениям закона.
Отдельные поручения касались кадровой политики. Президент потребовал усовершенствовать подбор сотрудников, усилить работу по предупреждению угроз социально-экономической стабильности и заранее выявлять коррупционные риски.
В частности, профилактические меры необходимо усилить при реализации приоритетных государственных программ.
Напомним, ранее указом Президента Марат Ирменов был назначен председателем КНБ. На этом посту он сменил Ермека Сагимбаева, который возглавлял ведомство с января 2022 года.
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