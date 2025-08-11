Диверсификация источников финансирования является ключевым фактором для повышения качества высшего образования в Казахстане. Об этом заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в интервью YouTube-каналу BAQ.KZ.

— В целом высшее образование может получать финансирование из трёх источников. Первый — это бюджет. Мы выделяем средства, но их недостаточно. Сейчас стоимость гранта составляет около 2 тысяч долларов. Обучение одного студента в национальных вузах обходится в среднем в 1,2 миллиона тенге в год, в региональных — 800–900 тысяч тенге, что примерно равно 1 700 долларам. За такие деньги сложно обеспечить высокое качество образования. Для сравнения: в КИМЭП, Университете Максута Нарикбаева, Нархозе стоимость обучения составляет 3–4 миллиона тенге в год, что напрямую отражается и на качестве — оно там в 3–4 раза выше, — отметил министр.

Второй источник дохода — наука, третий — привлечение иностранных студентов. По словам министра, только университеты Великобритании в прошлом году заработали 43 миллиарда фунтов стерлингов (около 50 миллиардов долларов США) благодаря обучению 758 тысяч иностранных студентов.

— Это огромные инвестиции, которые позволяют привлекать сильных профессоров, развивать лаборатории и материально-техническую базу. Наша первая цель — привлечь в регион сильные зарубежные университеты и зарабатывать, обучая иностранных студентов. В этом учебном году в Казахстан приехали 31 500 иностранных студентов — это исторический рекорд. Для сравнения: в Узбекистане более 40 филиалов иностранных вузов, но всего 9 500 студентов. К нам приехали 3 000 студентов из России, 12 500 — из Индии и Пакистана, 2 000 — из Китая, а также студенты из Нигерии, Монголии, Азербайджана, Италии, Франции, США и Австралии, — сообщил Саясат Нурбек.

По его словам, вторая важная задача — размещение ведущих зарубежных университетов в регионах.

— У нас 20 регионов, и это было непросто. Например, мы приложили все усилия, чтобы привлечь в Актобе ведущий шотландский университет, который изначально хотел работать в Астане. Также мы открыли в Актобе филиалы двух престижных немецких технических вузов. С каждым партнёром подписаны 10-летние контракты. Актюбинский университет имени Жубанова уже реализует программу трансформации, — рассказал министр.

Третья цель — трансфер технологий.

— Мы привлекаем научные проекты через сильные университеты. Например, в казахстанской нефти содержание серы достигает 17 %, что является серьёзной проблемой. Тонна серы стоит всего 80–100 долларов, тогда как из неё можно производить кислоту по цене 180–200 долларов. Университет имени Козыбаева в Петропавловске совместно с Университетом Аризоны реализует проект по производству полимеров и линз из серы. У нас уже есть 11 патентов. Благодаря такому партнёрству мы используем научный потенциал не только местных, но и около 40 иностранных профессоров, — отметил Саясат Нурбек.

