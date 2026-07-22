35 краснокнижных птиц нашли в незаконном питомнике в Караганде

В Караганде выявили незаконный питомник, где содержались редкие хищные птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана.

Расследование по делу завершил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.

По данным следствия, местный житель с 2017 года незаконно содержал птиц на территории своего домовладения. Мужчина являлся членом Федерации «Құсбегілік» и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами.

Как установили следователи, он использовал страницу в Instagram, посвященную охоте с ловчими птицами, их содержанию и лечению, через которую устанавливал контакты с людьми, поставлявшими ему редких хищников, изъятых из природы.

Во время обыска сотрудники обнаружили и изъяли 35 птиц, среди которых были соколы-балобаны, беркуты и сокол-сапсан. Эти виды относятся к редким животным и находятся под угрозой исчезновения.

Подозреваемого заключили под стражу. Также по решению суда наложен арест на его автомобиль Toyota 4Runner.

Сейчас изъятые птицы находятся на временном содержании в зоопарке Караганды. После завершения судебных процедур и вступления приговора в законную силу их планируют вернуть в естественную среду обитания.

Другие подробности расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.