Браконьеры попались с крупным уловом в заказнике Актюбинской области

В Актюбинской области полицейские остановили факт незаконной добычи рыбы на территории государственного природного заказника.

Инцидент произошёл на озере Айкуль, расположенном примерно в 75 километрах от посёлка Иргиз и относящемся к особо охраняемой природной территории. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали шестерых местных жителей во время незаконной рыбалки.

При осмотре места происшествия изъяты автомобили УАЗ, ВАЗ-2107 и УАЗ "Патриот", две рыболовные сети длиной по 100 метров, две надувные лодки, а также 17 мешков с рыбой семейства сазановых и щучьих видов.

Транспортные средства помещены на специализированную стоянку районного отдела полиции.

По факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также размер ущерба, нанесённого окружающей среде.

Ранее сообщалось, более 4 тонн рыбы и килограмм икры изъяли у браконьеров в Атырауской области.

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