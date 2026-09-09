В Астане состоялась торжественная церемония проводов первой команды призывников осеннего призыва 2026 года в ряды Национальной гвардии Республики Казахстан.

На столичном «Сборном пункте» состоялись торжественные проводы молодого пополнения. Для прохождения срочной воинской службы в ряды Национальной гвардии отправились 35 призывников.

В мероприятии приняли участие представители акимата Астаны, руководства Национальной гвардии, Министерства обороны, Департамента по делам обороны столицы, ветераны, военнослужащие, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», а также родные и близкие новобранцев.

Куда отправились призывники

Первая команда молодых военнослужащих направилась в Алматы, где будет проходить службу в воинской части 5571.

Член городской призывной комиссии и представитель Департамента по делам обороны Астаны Гани Артыков отметил, что многие призывники заранее готовились к началу военной службы и самостоятельно выбирали место ее прохождения.

«Сегодня в разгар осеннего призыва мы отправляем следующую группу нашей молодежи в город Алматы. Призывники, которые туда направляются, будут выполнять свои обязанности в воинской части 5571. Наши ребята – закаленные, крепкие, подготовленные», – рассказал он.

По его словам, столичная молодежь проявляет стремление проходить службу и участвовать в обеспечении общественного порядка в Алматы.

Что говорят новобранцы

Для самих призывников отправка в армию стала важным этапом в жизни. Молодые люди отмечают, что осознают ответственность, связанную с военной службой, и готовы с честью выполнить свой долг перед Родиной.

Торжественная церемония завершилась праздничным концертом с участием Военного оркестра и ансамбля Национальной гвардии.

После напутственных слов ветеранов и старшего поколения призывники попрощались с родными и близкими и отправились к месту прохождения службы.

Ранее в области Абай впервые применили новый формат проводов призывников.

Впервые в регионе мероприятие прошло в новом формате «Сарбаз жолы».

На площади Государственных символов Республики Казахстан будущих военнослужащих проводили представители руководства региона и Вооружённых сил, ветераны, общественность, молодёжь, а также родители и близкие призывников.

Новый формат «Сарбаз жолы» реализуется в рамках проекта «Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы» и впервые проводится в области Абай.

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