35 новобранцев отправились из Астаны в ряды Национальной гвардии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане состоялась торжественная церемония проводов первой команды призывников осеннего призыва 2026 года в ряды Национальной гвардии Республики Казахстан.
На столичном «Сборном пункте» состоялись торжественные проводы молодого пополнения. Для прохождения срочной воинской службы в ряды Национальной гвардии отправились 35 призывников.
В мероприятии приняли участие представители акимата Астаны, руководства Национальной гвардии, Министерства обороны, Департамента по делам обороны столицы, ветераны, военнослужащие, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», а также родные и близкие новобранцев.
Куда отправились призывники
Первая команда молодых военнослужащих направилась в Алматы, где будет проходить службу в воинской части 5571.
Член городской призывной комиссии и представитель Департамента по делам обороны Астаны Гани Артыков отметил, что многие призывники заранее готовились к началу военной службы и самостоятельно выбирали место ее прохождения.
«Сегодня в разгар осеннего призыва мы отправляем следующую группу нашей молодежи в город Алматы. Призывники, которые туда направляются, будут выполнять свои обязанности в воинской части 5571. Наши ребята – закаленные, крепкие, подготовленные», – рассказал он.
По его словам, столичная молодежь проявляет стремление проходить службу и участвовать в обеспечении общественного порядка в Алматы.
Что говорят новобранцы
Для самих призывников отправка в армию стала важным этапом в жизни. Молодые люди отмечают, что осознают ответственность, связанную с военной службой, и готовы с честью выполнить свой долг перед Родиной.
Торжественная церемония завершилась праздничным концертом с участием Военного оркестра и ансамбля Национальной гвардии.
После напутственных слов ветеранов и старшего поколения призывники попрощались с родными и близкими и отправились к месту прохождения службы.
Ранее в области Абай впервые применили новый формат проводов призывников.
Впервые в регионе мероприятие прошло в новом формате «Сарбаз жолы».
На площади Государственных символов Республики Казахстан будущих военнослужащих проводили представители руководства региона и Вооружённых сил, ветераны, общественность, молодёжь, а также родители и близкие призывников.
Новый формат «Сарбаз жолы» реализуется в рамках проекта «Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы» и впервые проводится в области Абай.
Читайте также:
Самое читаемое
- Врача незаконно уволили из-за видео в соцсети в Казахстане
- Сварщикам, техникам и другим рабочим добавят новые требования
- Классы НИШ, РФМШ и БИЛ будут открывать в обычных школах
- Пять детей пострадали от открытых трансформаторов в ЗКО за пять лет
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 9 сентября