В области Абай впервые применили новый формат проводов призывников

В Семее состоялась торжественная церемония проводов 60 молодых жителей области Абай на срочную воинскую службу.

Впервые в регионе мероприятие прошло в новом формате «Сарбаз жолы».

Как прошли проводы

На площади Государственных символов Республики Казахстан будущих военнослужащих проводили представители руководства региона и Вооружённых сил, ветераны, общественность, молодёжь, а также родители и близкие призывников.

В мероприятии приняли участие аким области Абай Берик Уали и начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК Тлеухан Баскожаев.

Новый формат «Сарбаз жолы» реализуется в рамках проекта «Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы» и впервые проводится в области Абай.

В чем особенность проекта

Инициатива направлена на обновление армейских традиций и охватывает основные этапы воинской службы – от призыва до принятия Военной присяги и последующего увольнения в запас.

Проект реализуется в рамках поручения Главы государства – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РК Касым-Жомарта Токаева.

Сколько призывников отправят служить

Осенняя призывная кампания началась в сентябре во всех городах и районах области Абай.

Всего до конца года в Казахстане планируется призвать более 21 тысячи граждан. Из области Абай на срочную службу будут направлены свыше 1500 молодых людей.

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от воинской службы.

Что пожелал аким

Аким области Абай Берик Уали пожелал призывникам успешной службы и отметил важную роль армии в воспитании гражданской ответственности и патриотизма.

«Под руководством Главы государства – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева особое внимание уделяется укреплению обороноспособности страны, повышению престижа армии и патриотическому воспитанию молодёжи», – сказал он.

Глава региона также подчеркнул, что после прохождения срочной службы молодым людям доступны различные возможности для продолжения образования и профессионального развития.

В частности, предусмотрены образовательные гранты, поступление в вузы, продолжение службы по контракту и построение военной карьеры.

«Используйте этот год максимально эффективно. Учитесь! Закаляйтесь! Осваивайте военную специальность! Пользуйтесь возможностями, которые предоставляет государство!» – призвал Берик Уали.

Что отметили в Минобороны

Тлеухан Баскожаев поблагодарил акимат области Абай за поддержку нового формата военно-воспитательной работы и отметил, что регион первым выступил с этой инициативой.

«Сейчас принимаются конкретные меры по обеспечению безопасности в армии. Поэтому призываем родителей не волноваться. А вам, уважаемые солдаты, желаем доброго пути!» – сказал представитель Минобороны.

Что пожелали родители

Свои напутственные слова будущим солдатам адресовали родители призывников.

Отец одного из военнослужащих Кайырбек Сергазин отметил, что военная служба станет для молодых людей важным этапом взросления.

«Вы вступаете во взрослую жизнь. Армия – большая школа. Уверен, что вы приобретёте ценный опыт, оправдаете надежды родителей и с честью выполните свой долг перед Отечеством», – сказал он.

Где будут служить

В рамках осенней призывной кампании молодые люди будут направлены в Вооружённые силы, Национальную гвардию, Пограничную службу КНБ, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Службу государственной охраны.

В завершение церемонии аким области вручил будущим солдатам памятные книги и пожелал им достойно пройти службу и благополучно вернуться домой.

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