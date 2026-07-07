35 судебных исполнителей наказали в Атырауской области

Прокуратура Атырауской области продолжает работу по обеспечению соблюдения законодательства в сфере исполнительного производства и защите прав граждан.

За текущий период по результатам проверок было внесено 29 представлений об устранении нарушений законности. После их рассмотрения в доход государства взыскано 137,8 млн тенге.

В том числе погашена задолженность по алиментам на сумму 124 млн тенге, а также выплачена задолженность по заработной плате в размере 842 тыс. тенге.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 35 судебных исполнителей. Кроме того, 68 должников привлечены к административной ответственности.

Особое внимание уделяется вопросам своевременной выплаты алиментов. По фактам уклонения от исполнения обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан зарегистрировано 18 досудебных расследований. На сегодняшний день 6 должников привлечены к уголовной ответственности.

Один из таких случаев рассмотрел Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области. Гражданин "К", который накопил задолженность по алиментам в размере 7 млн тенге и более двух лет не выполнял обязательства по содержанию своих несовершеннолетних детей, был осужден к одному году ограничения свободы.

В надзорном органе отметили, что работа по обеспечению исполнения судебных решений и защите прав граждан продолжается и находится на постоянном контроле.

Ранее казахстанец потребовал переложить расходы на ЧСИ на бывшую супругу.

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