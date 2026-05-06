Прокуратура Жамбылской области выявила факты хищения денежных средств частным судебным исполнителем, передает BAQ.kz.

Установлено, что средства подлежали взысканию в пользу государства и банковских организаций. Выяснилось, что с должников было взыскано 3,9 млн тенге, однако вместо перечисления по назначению деньги направлялись на личный счет судебного исполнителя и использовались им в собственных целях.

По данному факту прокуроры зарегистрировали уголовное дело по статье о неоднократном злоупотреблении полномочиями. Дело было направлено в суд.

Отметим, что в целом по итогам первого квартала текущего года по результатам прокурорских проверок к различным видам ответственности привлечены 168 человек. Среди них 81 частный судебный исполнитель.

Кроме того, в отношении шести злостных неплательщиков алиментов возбуждены уголовные дела по факту неисполнения обязанностей по содержанию детей.

В результате принятых мер надзорного органа удалось погасить задолженность на общую сумму 220 млн тенге.

Ранее ЧСИ получил срок за хищение денег по алиментам.

