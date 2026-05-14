Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность группы лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", передает BAQ.kz.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы заключали фиктивные сделки и оформляли документы о якобы поставке запчастей для тяжелой техники. При этом на самом деле товары не поставлялись, а обязательства по договорам не выполнялись.

Такие документы использовались для того, чтобы компании-контрагенты могли незаконно снижать налоги и уклоняться от их уплаты, включая корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость.

Также установлено, что к схеме была причастна сотрудница Управления государственных доходов. Она помогала оформлять фиктивные документы, которые облегчали прохождение налоговых проверок.

Всего через эту схему было обналичено 356 млн тенге. Государство недополучило более 91 млн тенге налогов.

По решению суда арестованы 3 квартиры и автомобиль, принадлежащие подозреваемым.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Ранее сообщалось, что фармкомпания вывела 3,7 млрд тенге из бюджета через офшоры.

Читайте также: