35,6 млн тенге не дошли до взыскателя: в Алматы осудили частного судебного исполнителя

В Алматы частного судебного исполнителя осудили за злоупотребление полномочиями. Нарушение выявила прокуратура города.

Как сообщили в надзорном органе, судебный исполнитель незаконно снял ранее наложенные аресты с банковских счетов должника. После этого тот получил возможность самостоятельно распоряжаться деньгами, которые должны были пойти на погашение задолженности.

В результате взыскателю не перечислили 35,6 млн тенге.

Суд признал частного судебного исполнителя виновным по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса РК – злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем.

Ему назначили 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью частного судебного исполнителя.

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