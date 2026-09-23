Десять судей Конституционного Суда назначены в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил десять судей Конституционного Суда Республики Казахстан. Соответствующие указы опубликованы 23 сентября.

Перед назначением Курултай дал согласие Президенту на назначение десяти судей Конституционного Суда.

Указами Президента судьями Конституционного Суда назначены:

Сакен Абдолла;

Лейла Жакаева;

Кайрат Жакипбаев;

Айжан Жатканбаева;

Айгуль Кыдырбаева;

Канат Мусин;

Бакыт Нурмуханов;

Сергей Скрябин;

Аслан Тукиев;

Сергей Ударцев.

Как теперь назначают судей Конституционного Суда

По новой Конституции Конституционный Суд состоит из Председателя и десяти судей. Срок их полномочий составляет восемь лет. Председателя Конституционного Суда Президент назначает самостоятельно, при этом он также является судьей Конституционного Суда.

Остальные десять судей назначаются Президентом только после получения согласия Курултая. Конституция отдельно закрепляет за Курултаем полномочие давать такое согласие большинством голосов от общего числа депутатов.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назначил Эльвиру Азимову председателем Конституционного Суда Республики Казахстан. Эльвира Азимова и ранее возглавляла Конституционный Суд. В начале 2026 года она также была председателем Комиссии по Конституционной реформе.

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