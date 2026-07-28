В селе Жантеке Коргалжынского района произошло возгорание сена, находившегося в прицепе трактора.

Оперативными действиями спасателей пожар удалось быстро ликвидировать.

По данным МЧС, возгорание произошло на открытой территории. Загорелись около 4 тонн сена, которые находились в прицепе трактора.

Как ликвидировали пожар

Огнеборцы оперативно прибыли на место и не допустили распространения огня. Благодаря слаженным действиям пожар был полностью ликвидирован.

Есть ли пострадавшие

В результате происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

Ранее лесной пожар ликвидировали в Актюбинской области.

Все очаги возгорания были полностью ликвидированы. Помимо пожара в Актюбинской области, спасатели потушили два лесных пожара в Акмолинской области и один – в Восточно-Казахстанской области.

Читайте также: