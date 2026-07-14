В Туранском районе города Шымкент на улице Исаханова произошел пожар в боксах по ремонту автомобилей.

По данным МЧС, к моменту прибытия пожарных огонь охватил четыре из восьми боксов. Общая площадь возгорания составила 119 квадратных метров.

Во время тушения спасатели вынесли из опасной зоны 50-литровый кислородный баллон, предотвратив возможный взрыв.

Пожар полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее пожилая пара угорела в собственном доме в ВКО.

Читайте также: