В Шымкенте вспыхнул крупный пожар в автосервисе
14 Июля 2026, 09:10
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14 Июля 2026, 09:1014 Июля 2026, 09:10
121Фото: Кадр из видео
В Туранском районе города Шымкент на улице Исаханова произошел пожар в боксах по ремонту автомобилей.
По данным МЧС, к моменту прибытия пожарных огонь охватил четыре из восьми боксов. Общая площадь возгорания составила 119 квадратных метров.
Во время тушения спасатели вынесли из опасной зоны 50-литровый кислородный баллон, предотвратив возможный взрыв.
Пожар полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее пожилая пара угорела в собственном доме в ВКО.
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