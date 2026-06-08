Крупную партию синтетики изъяли у приезжего в Павлодаре

В Павлодаре сотрудники полиции пресекли незаконный оборот психотропных веществ. В ходе оперативных мероприятий у жителя Актау были обнаружены и изъяты синтетические наркотики, а также предметы, используемые для их фасовки, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, при личном досмотре у мужчины изъяли 40 свертков с веществом синтетического происхождения, упаковочный материал и электронные весы.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным средством синтетического происхождения. Общий вес наркотиков составил более 50 граммов.

По предварительным данным, подозреваемый прибыл в Павлодар в начале мая текущего года. В настоящее время правоохранительные органы проверяют его возможную причастность к незаконному сбыту психотропных веществ на территории региона.

"Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. С санкции суда подозреваемый взят под стражу", — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.

Расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможные каналы распространения запрещённых веществ.

Ранее сообщалось, что казахстанцев массово вербовали в наркобизнес через call-центры в Киеве.

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