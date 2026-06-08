Казахстанцев массово вербовали в наркобизнес через call-центры в Киеве

Министерство внутренних дел Казахстана совместно с Национальной полицией Украины провело специальную операцию по пресечению деятельности call-центров, которые использовались международной преступной группировкой для вербовки людей в наркобизнес.

Как сообщили в МВД, 28 мая в Киеве были закрыты call-центры, подконтрольные транснациональной преступной организации, занимавшейся производством и распространением синтетических наркотиков в странах Европы и СНГ.

Следствие установило, что сотрудники этих офисов занимались поиском и привлечением людей к незаконной деятельности. По указанию организаторов они подбирали кандидатов для работы закладчиками и фасовщиками наркотиков на территории Казахстана.

В ходе операции задержаны 11 человек. Правоохранители установили роль каждого участника преступной схемы, включая организаторов, руководителей групп и операторов, занимавшихся вербовкой.

Обыски прошли по девяти адресам. Изъяты около 40 тысяч долларов США, 10 тысяч евро, автомобиль Range Rover, 18 мобильных телефонов, а также 12 ноутбуков и планшетов.

Сейчас специалисты изучают информацию с изъятой техники, устанавливают аккаунты организаторов и проводят финансовое расследование.

По данным ведомства, ликвидация этих call-центров поможет сократить вовлечение граждан Казахстана в наркопреступления и позволит привлечь к ответственности организаторов международного наркобизнеса.

Ранее сообщалось, что наркокурьер привез "запрещенку" из Петропавловска.

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