Казахстанцев массово вербовали в наркобизнес через call-центры в Киеве
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Министерство внутренних дел Казахстана совместно с Национальной полицией Украины провело специальную операцию по пресечению деятельности call-центров, которые использовались международной преступной группировкой для вербовки людей в наркобизнес.
Как сообщили в МВД, 28 мая в Киеве были закрыты call-центры, подконтрольные транснациональной преступной организации, занимавшейся производством и распространением синтетических наркотиков в странах Европы и СНГ.
Следствие установило, что сотрудники этих офисов занимались поиском и привлечением людей к незаконной деятельности. По указанию организаторов они подбирали кандидатов для работы закладчиками и фасовщиками наркотиков на территории Казахстана.
В ходе операции задержаны 11 человек. Правоохранители установили роль каждого участника преступной схемы, включая организаторов, руководителей групп и операторов, занимавшихся вербовкой.
Обыски прошли по девяти адресам. Изъяты около 40 тысяч долларов США, 10 тысяч евро, автомобиль Range Rover, 18 мобильных телефонов, а также 12 ноутбуков и планшетов.
Сейчас специалисты изучают информацию с изъятой техники, устанавливают аккаунты организаторов и проводят финансовое расследование.
По данным ведомства, ликвидация этих call-центров поможет сократить вовлечение граждан Казахстана в наркопреступления и позволит привлечь к ответственности организаторов международного наркобизнеса.
Ранее сообщалось, что наркокурьер привез "запрещенку" из Петропавловска.
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