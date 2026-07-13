Врач подозревается в сборе денег за бесплатные операции по ОСМС в Атырау

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области завершил расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении материального вознаграждения. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что произошло

По данным следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемый, работая в ТОО "Family Health Clinic" и клинике ИП "Ким В.", скрывал от пациентов информацию о том, что операции по лечению варикозного расширения вен входят в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и должны проводиться бесплатно.

Вместо этого врач предлагал пациентам оплатить лечение, перечисляя деньги на его личные банковские счета.

Как установило следствие, сведения о проведении операций бесплатно вносились в информационную систему DamuMed. На основании этих данных медицинские организации получали финансирование из Фонда социального медицинского страхования.

Таким образом, по информации АФМ, фактически одни и те же медицинские услуги оплачивались дважды – сначала за счет средств ОСМС, а затем самими пациентами.

Ущерб превысил 8 млн теңге

По версии следствия, от действий подозреваемого пострадали 42 пациента, с которых было незаконно получено свыше 8 млн теңге.

При этом медицинским организациям за проведение этих операций Фонд социального медицинского страхования перечислил более 14,8 млн теңге.

Кроме того, следствием установлены факты незаконного получения врачом денежных вознаграждений от пациентов за выполнение своих служебных обязанностей.

Дело направлено в суд

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что медклиники «накрутили» услуги ОСМС на сотни миллионов теңге.

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