5 миллионов за молчание: жителя Туркестанской области задержали за вымогательство

В Туркестанской области задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района. По версии полиции, мужчина решил оценить чужое молчание в 5 млн тенге, но схема закончилась встречей с оперативниками.

Как сообщили в полиции, подозреваемый требовал деньги у жителя Шымкента. В случае отказа он якобы угрожал распространить сведения, которые могли опорочить достоинство мужчины.

Задержание провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Во время обыска у 38-летнего мужчины нашли телефон и те самые 5 млн тенге, которые фигурируют в деле. Деньги и устройство изъяли.

В полиции выяснили, что для задержанного это уже не первое знакомство с уголовным процессом. Ранее он привлекался к ответственности за кражу и хранение наркотиков.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.