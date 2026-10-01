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5 миллионов за молчание: жителя Туркестанской области задержали за вымогательство

1 Октября 2026, 15:48
АВТОР
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polisia.kz 1 Октября 2026, 15:48
1 Октября 2026, 15:48
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Фото: polisia.kz

В Туркестанской области задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района. По версии полиции, мужчина решил оценить чужое молчание в 5 млн тенге, но схема закончилась встречей с оперативниками.

Как сообщили в полиции, подозреваемый требовал деньги у жителя Шымкента. В случае отказа он якобы угрожал распространить сведения, которые могли опорочить достоинство мужчины.

Задержание провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Во время обыска у 38-летнего мужчины нашли телефон и те самые 5 млн тенге, которые фигурируют в деле. Деньги и устройство изъяли.

В полиции выяснили, что для задержанного это уже не первое знакомство с уголовным процессом. Ранее он привлекался к ответственности за кражу и хранение наркотиков.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

polisia.kz

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