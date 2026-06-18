В КТЖ завершили модернизацию железнодорожного участка "Аксу – Жана-Семей".

В результате проведенных работ пропускная способность линии выросла, а движение поездов стало более надежным и эффективным.

На участке длиной 240 километров внедрили современную цифровую систему автоблокировки. Кроме того, были построены пять новых разъездов, а на трех действующих станциях дополнительно уложили приемо-отправочные пути.

Для выполнения работ в специально выделенные технологические окна привлекли более 400 инженеров и специалистов по сигнализации, централизации и блокировке. Также было задействовано 17 специализированных вагонов.

В компании отметили, что все работы завершены раньше сроков, предусмотренных утвержденным графиком.

По данным КТЖ, модернизация участка позволит повысить надежность железнодорожной инфраструктуры, увеличить пропускную способность линии и создать дополнительные возможности для развития транспортных коридоров Казахстана.

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