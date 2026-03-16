В Атырау в результате бытового конфликта погибла 58-летняя женщина. По факту ее гибели начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента полиции Атырауской области, сообщение о происшествии поступило 16 марта около 03:30.

«16 марта 2026 года около 03:30 в полицию поступило сообщение о гибели 58-летней женщины в результате бытового конфликта. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье “Убийство”, начато досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемого.

«62-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - уточнили в полиции.

В настоящее время следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии.

Ранее в разных регионах Казахстана уже происходили трагические случаи, связанные с бытовыми конфликтами.

Так, в Костанайской области суд вынес приговор мужчине, который во время ссоры облил женщину бензином и поджег ее. Потерпевшая получила тяжелые ожоги, а виновного приговорили к лишению свободы.

Еще один трагический инцидент произошел в Жамбылской области, где в результате случайного выстрела на посту охраны погиб начальник караула. По этому факту также проводится расследование.

Правоохранительные органы напоминают, что любые конфликты, связанные с насилием, могут иметь тяжелые последствия и призывают граждан своевременно обращаться за помощью в полицию.