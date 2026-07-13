58 водителей с опасными диагнозами колесили в области Жетысу

В области Жетысу проводится работа по обеспечению безопасности дорожного движения среди граждан, которым по состоянию здоровья запрещено управление транспортными средствами.

Прокуратура города Талдыкорган организовала проверку после выявления лиц, состоящих на диспансерном учете и имеющих медицинские противопоказания к вождению.

В список вошли граждане с эпилепсией, психическими расстройствами, а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, которые могут препятствовать безопасному управлению автомобилем.

В ходе анализа установлено 58 человек, которые, несмотря на наличие ограничений по здоровью, продолжали пользоваться водительскими удостоверениями.

Для устранения нарушений прокуратура направила в суд иски о прекращении права управления транспортными средствами и признании водительских удостоверений недействительными.

На сегодняшний день суды удовлетворили 28 заявлений. Материалы в отношении остальных 30 граждан находятся на рассмотрении.

Ранее водитель с медграничениями возил школьников в области Улытау.

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