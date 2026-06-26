Сотрудники СпецЦОНа “торговали” водительскими правами в области Абай

Прокуратура области Абай пресекла противоправную деятельность должностных лиц Специализированного центра обслуживания населения, подозреваемых в содействии гражданам при сдаче экзаменов и получении водительских удостоверений за денежное вознаграждение.

По данным надзорного органа, в ходе следственно-оперативных мероприятий установлена схема незаконного получения денежных средств от граждан за успешную сдачу теоретических и практических экзаменов.

Следствие установило, что отдельные сотрудники Специализированного центра обслуживания населения через посредников подыскивали граждан, заинтересованных в получении водительских удостоверений за деньги.

Также в схему были вовлечены посредники, которые проводили инструктаж кандидатов и обеспечивали их техническими устройствами для получения подсказок во время теоретических экзаменов. Указанные устройства изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

В рамках расследования сотрудники службы по противодействию коррупции Департамента Комитета национальной безопасности по области Абай задержали ряд должностных лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

В ведомстве подчеркнули, что любые проявления коррупции, включая дачу и получение взяток, а также использование незаконных способов получения государственных услуг, влекут уголовную ответственность.

Работа по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений находится на особом контроле надзорных органов.

Ранее в Актобе задержали 28-летнего мошенника, который обещал помочь получить водительское удостоверение без прохождения экзаменов.

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