Сотрудники СпецЦОНа “торговали” водительскими правами в области Абай
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Прокуратура области Абай пресекла противоправную деятельность должностных лиц Специализированного центра обслуживания населения, подозреваемых в содействии гражданам при сдаче экзаменов и получении водительских удостоверений за денежное вознаграждение.
По данным надзорного органа, в ходе следственно-оперативных мероприятий установлена схема незаконного получения денежных средств от граждан за успешную сдачу теоретических и практических экзаменов.
Следствие установило, что отдельные сотрудники Специализированного центра обслуживания населения через посредников подыскивали граждан, заинтересованных в получении водительских удостоверений за деньги.
Также в схему были вовлечены посредники, которые проводили инструктаж кандидатов и обеспечивали их техническими устройствами для получения подсказок во время теоретических экзаменов. Указанные устройства изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
В рамках расследования сотрудники службы по противодействию коррупции Департамента Комитета национальной безопасности по области Абай задержали ряд должностных лиц.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
В ведомстве подчеркнули, что любые проявления коррупции, включая дачу и получение взяток, а также использование незаконных способов получения государственных услуг, влекут уголовную ответственность.
Работа по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений находится на особом контроле надзорных органов.
Ранее в Актобе задержали 28-летнего мошенника, который обещал помочь получить водительское удостоверение без прохождения экзаменов.
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