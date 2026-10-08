$620 млрд ВВП: что даст Казахстану сотрудничество с Центральной Азией и Азербайджаном

В Туркменистане проходит восьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В саммите принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На фоне укрепления политических связей и роста взаимной торговли страны региона намерены развивать совместные проекты в экономике, транспорте и туризме. Как меняется роль Центральной Азии и какие возможности открываются для Казахстана, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Ранее сообщалось, что Глава государства прибыл в комплекс «Аваза» в городе Туркменбаши, где проходит встреча лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана. Президента Казахстана встретил глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Фото: пресс-служба Акорда

Нынешний саммит продолжает процесс регионального сближения, начавшийся в 2018 году с первой Консультативной встречи в Астане. За это время формат превратился в постоянно действующий механизм политического диалога, а сотрудничество стран региона вышло за рамки традиционных дипломатических контактов.

От политического диалога к совместным решениям

За восемь лет Консультативные встречи стали одной из основных площадок для обсуждения вопросов региональной безопасности, экономики, энергетики, транспорта и гуманитарного сотрудничества.

Сегодня взаимодействие охватывает не только встречи глав государств, но и контакты между парламентами, советами безопасности, профильными министерствами и ведомствами.

Важным этапом стало формирование договорно-правовой основы регионального сотрудничества.

В частности, 1 июля 2026 года завершился процесс подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Документ был инициирован Казахстаном. Ранее к нему присоединились Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, а последним подписантом стал Туркменистан.

Еще одним ориентиром выступает Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040», определяющая долгосрочные направления взаимодействия государств.

Новый импульс формату придало решение о присоединении Азербайджана, принятое по итогам седьмой Консультативной встречи 16 ноября 2025 года в Ташкенте.

Фото: пресс-служба Президента Узбекситана

Политолог, ведущий эксперт службы креативных проектов Президентского центра РК Алмас Аубекеров считает, что главное преимущество таких встреч заключается в возможности напрямую обсуждать общие проблемы и находить совместные решения.

«Главное значение Консультативных встреч - регулярный прямой диалог, который позволяет государствам региона самим определять приоритеты сотрудничества. Вопросы воды, энергетики, торговли и транспорта тесно взаимосвязаны и требуют согласования интересов всех участников. Такой формат укрепляет доверие и позволяет переводить договоренности лидеров в совместные проекты. Участие Азербайджана расширяет возможности этой площадки: сотрудничество охватывает оба берега Каспия, усиливая связи Центральной Азии с Южным Кавказом и европейскими рынками», – отметил эксперт.

$620 млрд ВВП и почти двукратный рост торговли

Экономическое сотрудничество становится одним из главных направлений регионального взаимодействия.

Совокупный валовой внутренний продукт государств Центральной Азии и Азербайджана сегодня превышает 620 млрд долларов, а общая численность населения составляет более 90 млн человек.

При этом объем внутрирегиональной торговли между странами Центральной Азии за последние шесть лет практически удвоился, достигнув 12,3 млрд долларов.

Одним из практических направлений сотрудничества становится создание совместных промышленных и логистических объектов.

Так, Казахстан вместе с Кыргызстаном реализует проект Индустриального торгово-логистического комплекса, а с Узбекистаном – Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».

Параллельно развивается сотрудничество в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и транспортной отрасли.

По мнению Алмаса Аубекерова, расширение региональных экономических связей прежде всего создает дополнительные возможности для казахстанских производителей.

«Для Казахстана укрепление региональных связей открывает возможности расширения экспорта, промышленной кооперации и взаимных инвестиций. Соседние рынки особенно важны для наших производителей продовольствия и переработанной продукции. Отдельное направление - развитие транспортных маршрутов через Каспий и Туркменистан, позволяющих диверсифицировать внешнюю торговлю. Практический результат будет зависеть от согласования тарифов, упрощения пограничных процедур и предсказуемости сроков доставки. Именно эти условия определяют, насколько региональное сотрудничество выгодно конкретному предприятию», – пояснил политолог.

Новые транспортные маршруты: выход к мировым рынкам

Особое значение для Казахстана имеет развитие транспортной связанности Центральной Азии.

Страны региона заинтересованы в расширении международных коридоров по направлениям Восток – Запад и Север – Юг.

Среди ключевых проектов – Транскаспийский международный транспортный маршрут, железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран», а также перспективное строительство трансафганской железной дороги, которая позволит расширить доступ к рынкам Южной Азии.

Развитие этих направлений может укрепить транзитный потенциал Казахстана и создать дополнительные возможности для экспорта.

Важную роль в этой работе призвана сыграть инициатива Касым-Жомарта Токаева по разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

Предполагается, что согласованное развитие транспортной инфраструктуры позволит странам эффективнее использовать свое географическое положение и укрепить позиции региона в международной торговле.

Общие туристические маршруты и культурное сотрудничество

Региональное сближение затрагивает не только экономику и политику, но и повседневные связи между жителями соседних государств.

В последние годы страны Центральной Азии расширяют авиасообщение, развивают туристические направления, организуют совместные выставки, кинофестивали и культурные мероприятия.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года граждане Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана вошли в число лидеров по количеству туристов, посетивших Узбекистан.

Одной из перспективных инициатив Казахстана стала разработка Соглашения о сотрудничестве государств региона в сфере туризма. Документ направлен на формирование совместных маршрутов и продвижение Центральной Азии как единого туристического направления.

Политолог Алмас Аубекеров считает, что особый потенциал имеет объединение исторических и природных достопримечательностей нескольких стран в один туристический продукт.

«Перспективным направлением считаю совместные туристические маршруты по Шёлковому пути. Исторические города Узбекистана и Туркменистана, Туркестан, природные достопримечательности Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана могут дополнять друг друга в рамках одной поездки. Для этого нужны удобное транспортное сообщение, упрощение поездок и совместное продвижение на внешних рынках. В культурной сфере важны постоянные связи между музеями, университетами и творческими коллективами. Такие проекты помогают лучше узнавать соседей и создают общественную основу для долгосрочного сотрудничества», – подчеркнул эксперт.

Параллельно государства региона развивают взаимодействие в информационной сфере. Казахстан, в частности, прорабатывает инициативу по созданию регионального телеканала на базе Silk Way.

Еще одним направлением остается проведение совместных культурных мероприятий и регулярных встреч министров культуры.

Что это значит для Казахстана

Восьмая Консультативная встреча проходит на фоне укрепления региональных связей и расширения географии сотрудничества за счет участия Азербайджана.

Для Казахстана этот формат открывает возможности сразу по нескольким направлениям: от выхода отечественных производителей на соседние рынки до развития международных транспортных коридоров и совместных туристических проектов.

Вместе с тем, как отмечает политолог, практический эффект сотрудничества будет зависеть не только от политических договоренностей, но и от конкретных условий для бизнеса, торговли и передвижения граждан.

Таким образом, дальнейшее развитие Консультативных встреч будет определяться тем, насколько странам удастся превратить общие региональные инициативы в проекты, приносящие ощутимую пользу экономике и населению.