В Алматинской области продолжается средний ремонт республиканской автодороги «Кокпек – Кеген – Тюп».

По информации «КазАвтоЖол», работы идут на участке с 68-го по 88-й километр.

Что уже сделано

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 20 километров. На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего слоя дорожного покрытия.

Особое внимание уделяется укладке верхнего слоя асфальтобетона. Он уже уложен на участке протяженностью 7 километров. На остальных отрезках ремонт продолжается поэтапно.

Средний ремонт направлен на укрепление дорожного покрытия, повышение безопасности движения и улучшение эксплуатационного состояния трассы.

После завершения работ дорожное покрытие должно стать более прочным и удобным для движения.

О чем просят водителей

В связи с ремонтными работами водителей просят соблюдать установленный скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки.

Также необходимо учитывать временный порядок движения, действующий на ремонтируемом участке.