70% осужденных в стране вовлечены в трудовую занятость

Органы прокуратуры продолжают работу по контролю за исполнением приговоров и обеспечением прав осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Особое внимание уделяется модернизации исправительных учреждений, медицинскому обслуживанию, трудовой занятости и подготовке осужденных к жизни после освобождения.

За последние два года обновлена инфраструктура медицинских частей в учреждениях УИС. Проведены ремонты на 54 объектах, а также построены две новые медицинские части в Западно-Казахстанской области и области Жетысу.

Совместно с акиматами регионов отремонтированы жилые помещения в исправительных учреждениях. Также продолжается строительство 12 производственных ангаров на их территориях.

Данными мерами уровень трудовой занятости осужденных вырос с 50 до 70 процентов.

В Карагандинской области реализуется пилотный проект по трудоустройству осужденных в учреждениях минимальной безопасности с проживанием и полным обеспечением на территории работодателя. Уже 51 человек привлечен к работе в АО "Qarmet" и ТОО "Железобетонный партнер". В дальнейшем планируется расширить проект до 500 участников.

Также в системе УИС внедряются цифровые решения. В учреждениях устанавливаются современные терминалы с функциями Face-ID и сенсорного подписания документов.

С их помощью осужденные могут подавать обращения, жалобы и ходатайства в государственные органы, включая обращения к Уполномоченному по правам человека.

Пилотное тестирование таких терминалов проходит в учреждениях Акмолинской и Алматинской областей.

Кроме того, для поддержания связи с родными в 10 учреждениях установлены видеотелефоны. В дальнейшем планируется установить 416 таких устройств по всей стране.

В надзорном органе отмечают, что работа по улучшению условий содержания и модернизации системы исполнения наказаний будет продолжена.