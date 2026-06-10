70% осужденных в стране вовлечены в трудовую занятость
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Органы прокуратуры продолжают работу по контролю за исполнением приговоров и обеспечением прав осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Особое внимание уделяется модернизации исправительных учреждений, медицинскому обслуживанию, трудовой занятости и подготовке осужденных к жизни после освобождения.
За последние два года обновлена инфраструктура медицинских частей в учреждениях УИС. Проведены ремонты на 54 объектах, а также построены две новые медицинские части в Западно-Казахстанской области и области Жетысу.
Совместно с акиматами регионов отремонтированы жилые помещения в исправительных учреждениях. Также продолжается строительство 12 производственных ангаров на их территориях.
Данными мерами уровень трудовой занятости осужденных вырос с 50 до 70 процентов.
В Карагандинской области реализуется пилотный проект по трудоустройству осужденных в учреждениях минимальной безопасности с проживанием и полным обеспечением на территории работодателя. Уже 51 человек привлечен к работе в АО "Qarmet" и ТОО "Железобетонный партнер". В дальнейшем планируется расширить проект до 500 участников.
Также в системе УИС внедряются цифровые решения. В учреждениях устанавливаются современные терминалы с функциями Face-ID и сенсорного подписания документов.
С их помощью осужденные могут подавать обращения, жалобы и ходатайства в государственные органы, включая обращения к Уполномоченному по правам человека.
Пилотное тестирование таких терминалов проходит в учреждениях Акмолинской и Алматинской областей.
Кроме того, для поддержания связи с родными в 10 учреждениях установлены видеотелефоны. В дальнейшем планируется установить 416 таких устройств по всей стране.
В надзорном органе отмечают, что работа по улучшению условий содержания и модернизации системы исполнения наказаний будет продолжена.
О том, как работают новые цифровые сервисы в УИС, читайте в нашем материале.
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