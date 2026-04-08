Согласно результатам свежего социологического исследования, подавляющее большинство граждан предпочитает получать новости и контент на казахском языке, передает BAQ.kz.

Согласно данным опроса бюро DEMOSCOPE, суммарно 76,5% респондентов потребляют информацию на казахском языке. Из них: 45,4% предпочитают получать информацию преимущественно на государственном языке; 31,1% используют казахский и русский языки в равной степени. Доля тех, кто выбирает исключительно русский язык для получения информации, составляет 21,1%.

Несмотря на языковые предпочтения, платформы получения информации остаются цифровыми. Главным источником новостей для казахстанцев являются социальные сети (55,9%). С заметным отставанием следуют интернет-ресурсы (30,6%) и телевидение (30,2%). Традиционные медиа, такие как газеты и радио, востребованы менее чем у 4% населения.

В топ-5 площадок, где казахстанцы чаще всего проводят время и получают информацию, вошли: Instagram (58%), TikTok (39,1%), WhatsApp (29%), YouTube (28,1%), Telegram (16,4%).

Незначительная часть казахстанцев предпочитают российские соцсети - Вконтакте (1,7%) и Одноклассники (3,3%). При этом 14,7% респондентов отметили, что вообще не пользуются соцсетями.

Также результаты опроса указывают на выраженный скепсис аудитории по отношению к большинству медиаресурсов. Более половины граждан считают относительно надежными лишь два источника: государственные СМИ (57,4%), а также родственников, друзей и знакомых (54,4%).

