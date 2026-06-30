В Атырауской области в собственность государства возвращены 78 земельных участков общей площадью 2182 гектара.

По данным прокуратуры региона, их кадастровая стоимость превышает 619 миллионов тенге.

Проверка показала, что участки, ранее выделенные под бизнес-проекты, жилищное строительство и другие цели, длительное время оставались без освоения. Фактически земля не использовалась по назначению, что замедляло вовлечение территорий в экономический оборот.

Также установлено, что местные исполнительные органы не принимали своевременных мер для возврата таких участков в активное использование.

После прокурорского надзора уполномоченные органы приняли решения о прекращении прав землепользования. Неиспользуемые участки были возвращены государству.

Работа по выявлению и возврату неосвоенных земель продолжается и находится на контроле прокуратуры Атырауской области.

Ранее участок за 870 млн тенге изъяли в приаэродромной зоне в Мангистау.

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