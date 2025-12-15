Министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал атаку на инфраструктуру Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в акватории морского порта Новороссийска, передает BAQ.KZ.

Атака беспилотных катеров 29 ноября повредила причальное устройство на терминале КТК.

"80 процентов нефти, добываемой в Казахстане, идет через Каспийский трубопроводный консорциум. Этот трубопроводный консорциум создан в соответствии с международным законодательством, и в нем присутствует большинство акционеров: компании из Европы, США и Казахстана. Только малая часть принадлежит российской компании.

Поэтому, в соответствии с политическим заявлением Министерства иностранных дел, Казахстан осуждает атаки такого рода. Атаки на гражданскую критическую инфраструктуру мы считаем недопустимыми", - сказал министр.

На вопрос об убытках он отметил, что ранее в Миннацэкономики ранее сообщили, что оценка по поводу убытков ведется.

"Дальнейшее развитие событий, думаю, прокомментирует Министерство иностранных дел. Политических заявлений со стороны Министерства энергетики быть не может: мы — орган, который осуществляет политику в области энергетики", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан ведет закрытые переговоры с Украиной по ситуации вокруг КТК.