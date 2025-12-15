80% нефти идет через КТК - министр энергетики об атаке в Новороссийске
Министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал атаку на инфраструктуру Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в акватории морского порта Новороссийска, передает BAQ.KZ.
Атака беспилотных катеров 29 ноября повредила причальное устройство на терминале КТК.
"80 процентов нефти, добываемой в Казахстане, идет через Каспийский трубопроводный консорциум. Этот трубопроводный консорциум создан в соответствии с международным законодательством, и в нем присутствует большинство акционеров: компании из Европы, США и Казахстана. Только малая часть принадлежит российской компании.
Поэтому, в соответствии с политическим заявлением Министерства иностранных дел, Казахстан осуждает атаки такого рода. Атаки на гражданскую критическую инфраструктуру мы считаем недопустимыми", - сказал министр.
На вопрос об убытках он отметил, что ранее в Миннацэкономики ранее сообщили, что оценка по поводу убытков ведется.
"Дальнейшее развитие событий, думаю, прокомментирует Министерство иностранных дел. Политических заявлений со стороны Министерства энергетики быть не может: мы — орган, который осуществляет политику в области энергетики", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что Казахстан ведет закрытые переговоры с Украиной по ситуации вокруг КТК.
