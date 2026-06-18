До 800 человек примут участие в велопробеге в Астане

В столице состоится масштабный велопробег в рамках акции "Астана – город без наркотиков".

Мероприятие направлено на продвижение здорового образа жизни и развитие массового спорта.

Велопробег состоится 20 июня и соберет до 800 участников. Регистрация будет открыта онлайн с 18 июня в 09:00 до 19 июня в 18:00 на сайте reg.elordasport.kz.

Тем, кто не успеет зарегистрироваться заранее, дадут возможность записаться прямо на месте старта – с 07:30 в день проведения мероприятия.

Старт велопробега запланирован на 09:00.

Маршрут пройдет по территории зеленого пояса "Астана орманы" в направлении "Косшы – Уркер". Общая дистанция составит 21 километр, что делает заезд доступным как для любителей, так и для более подготовленных участников.

Организаторы предусмотрели и приятный бонус – участникам, прошедшим онлайн-регистрацию, будут выданы лотерейные билеты на месте старта с 07:30 до 09:00.

Участие в велопробеге бесплатное. Мероприятие проводится при поддержке акимата Астаны, управления физической культуры и спорта города, а также департамента полиции столицы.

Ранее сообщалось, что астанчане смогут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой в городских парках.

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