82% заболевших коклюшем детей не были вакцинированы из-за отказа родителей
Несмотря на снижение заболеваемости более чем в шесть раз, Астана остается одним из регионов с наиболее высоким уровнем распространения коклюша в стране.
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С начала 2026 года в столице зарегистрировано 11 случаев коклюша. Несмотря на снижение заболеваемости по сравнению с прошлым годом, санитарные врачи отмечают, что все заболевшие дети не были привиты против инфекции, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Показатель заболеваемости составил 0,7 на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заболевших снизилось более чем в шесть раз. Для сравнения, за тот же период 2025 года было выявлено 65 случаев заболевания.
Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Жанна Пралиева.
Вместе с тем столица по-прежнему остается среди регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости коклюшем. Показатель в Астане превышает среднереспубликанский в 1,35 раза.
Все заболевшие дети оказались непривитыми
По данным санитарных врачей, анализ зарегистрированных случаев показал, что все заболевшие дети не были вакцинированы против коклюша.
Из них 82% не получили прививки из-за отказа родителей от вакцинации, у 9% имелись медицинские противопоказания, еще 9% не достигли возраста, в котором проводится иммунизация.
В департаменте подчеркнули, что именно отсутствие вакцинации остается главным фактором риска распространения заболевания среди детей.
Чем опасен коклюш
Коклюш представляет собой острое инфекционное заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и тесном контакте с инфицированным человеком.
Наибольшую опасность инфекция представляет для детей раннего возраста, особенно для младенцев до одного года.
У маленьких детей заболевание может сопровождаться тяжелыми приступами кашля и удушья, остановками дыхания, пневмонией, судорогами и поражением нервной системы. В отдельных случаях болезнь приводит к серьезным осложнениям, инвалидности и даже летальному исходу.
Вакцинация остается основной мерой защиты
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Астаны напомнили, что наиболее эффективным способом профилактики коклюша остается своевременная вакцинация.
Специалисты отмечают, что профилактические прививки позволяют не только предотвратить заболевание, но и значительно снизить риск тяжелого течения инфекции и развития осложнений.
Санитарные врачи призвали родителей ответственно относиться к вопросам иммунизации и соблюдать Национальный календарь профилактических прививок, поскольку именно вакцинация остается наиболее надежной защитой детей от опасной инфекции.
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