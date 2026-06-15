82% заболевших коклюшем детей не были вакцинированы из-за отказа родителей

С начала 2026 года в столице зарегистрировано 11 случаев коклюша. Несмотря на снижение заболеваемости по сравнению с прошлым годом, санитарные врачи отмечают, что все заболевшие дети не были привиты против инфекции, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Показатель заболеваемости составил 0,7 на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заболевших снизилось более чем в шесть раз. Для сравнения, за тот же период 2025 года было выявлено 65 случаев заболевания.

Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Жанна Пралиева.

Вместе с тем столица по-прежнему остается среди регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости коклюшем. Показатель в Астане превышает среднереспубликанский в 1,35 раза.

Все заболевшие дети оказались непривитыми

По данным санитарных врачей, анализ зарегистрированных случаев показал, что все заболевшие дети не были вакцинированы против коклюша.

Из них 82% не получили прививки из-за отказа родителей от вакцинации, у 9% имелись медицинские противопоказания, еще 9% не достигли возраста, в котором проводится иммунизация.

В департаменте подчеркнули, что именно отсутствие вакцинации остается главным фактором риска распространения заболевания среди детей.

Чем опасен коклюш

Коклюш представляет собой острое инфекционное заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и тесном контакте с инфицированным человеком.

Наибольшую опасность инфекция представляет для детей раннего возраста, особенно для младенцев до одного года.

У маленьких детей заболевание может сопровождаться тяжелыми приступами кашля и удушья, остановками дыхания, пневмонией, судорогами и поражением нервной системы. В отдельных случаях болезнь приводит к серьезным осложнениям, инвалидности и даже летальному исходу.

Вакцинация остается основной мерой защиты

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Астаны напомнили, что наиболее эффективным способом профилактики коклюша остается своевременная вакцинация.

Специалисты отмечают, что профилактические прививки позволяют не только предотвратить заболевание, но и значительно снизить риск тяжелого течения инфекции и развития осложнений.

Санитарные врачи призвали родителей ответственно относиться к вопросам иммунизации и соблюдать Национальный календарь профилактических прививок, поскольку именно вакцинация остается наиболее надежной защитой детей от опасной инфекции.

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