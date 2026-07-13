9 сел подключили к природному газу в области Жетысу

В области Жетысу продолжается работа по расширению газификации региона. В рамках реализации поручения Главы государства по повышению доступности природного газа к системе подключили еще девять населенных пунктов Кербулакского района.

По данным Министерства энергетики, газ стал доступен жителям сел Байгазы, Тастыбастау, Алтынемель, Акбастау, Доланалы, Жаналык, Жайнак батыр, Шаган и Тастыозек.

Возможность подключения получили около 6 тысяч жителей, проживающих в 1 390 домах. Теперь в Кербулакском районе насчитывается 22 газифицированных населенных пункта.

Проект газификации района реализуется с 2022 года и является одним из крупнейших инфраструктурных проектов области Жетысу. В рамках программы планируется построить около 500 километров газораспределительных сетей в 25 населенных пунктах.

На сегодняшний день уровень газификации области достиг 67,2% — природный газ уже доступен жителям 110 населенных пунктов. После завершения текущих проектов количество газифицированных населенных пунктов увеличится до 126, а доступ к природному газу получат более 500 тысяч жителей региона.

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